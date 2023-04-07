سياسة
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كندا.. عاصفة ثلجية تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص
انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في مقاطعة "كيبيك" شرقي كندا جراء الأمطار المتجمدة والعواصف التي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة، فيما سجّلت السلطات حالتي وفاة منذ بداية العاصفة.
كندا.. عاصفة ثلجية تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص
مليون شخص بدون كهرباء في "كيبيك" الكندية جراء العواصف / صورة: AFP
7 أبريل 2023

ما زالت مئات آلاف المنازل في كيبيك بدون كهرباء الجمعة، بعد يومين من عاصفة ثلجية ضربت شرق كندا، وأسفرت عن مقتل شخصين كما تسبّبت في أضرار مادية جسيمة، خصوصاً في مونتريال.

وقالت شركة "إيدرو كيبيك" المورّدة للكهرباء "أعدنا التيار الكهربائي إلى أكثر بقليل من ثلث الأشخاص المتضرّرين من انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبّبت به العاصفة الجليدية".

وما زال نحو 630 ألف منزل بدون كهرباء صباح الجمعة، مقابل 1,1 مليون منزل خلال ذروة العاصفة.

وقال وزير الاقتصاد والطاقة في كيبيك بيير فيتزجيبون في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، "نحن راضون للغاية عن إدارة الأزمة من قبل إيدرو كيبيك".

وقدّرت الشركة إعادة التيار الكهربائي إلى غالبية العملاء بحلول منتصف ليل الجمعة.

وقال المتحدث باسم "إيدرو كيبيك" ريجيس تيليي "نعلم أنّه بالنسبة لبعض العملاء سيستمر الأمر إلى الأحد، وربما الاثنين".

وأضاف أنّ "الظروف المناخية المواتية" على مدار اليوم يجب أن "تسرّع من استعادة الخدمة".

وفي هذه الأثناء، فتحت مدينة مونتريال التي شهدت حوالى نصف الأعطال، ستة مراكز إيواء طارئة مؤقتة أمضى فيها سكّان انقطع لديهم التيار الكهربائي الليل.

وتبقى هذه المراكز متاحة خلال النهار أمام هؤلاء الذين يريدون الحصول على التدفئة في اليوم الأول من عطلة عيد الفصح الطويلة.

وسجّلت السلطات حالتي وفاة منذ بداية العاصفة في كندا، فقد لقي أحد سكّان شرق أونتاريو حتفه جراء سقوط شجرة الأربعاء، وأُصيب رجل ستيني في كيبيك بجروح قاتلة في ظروف مشابهة.

وطالت العاصفة كيبيك وأونتاريو، المقاطعتين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا. وهذا أكبر انقطاع يطال شبكة الكهرباء في كيبيك منذ العاصفة الجليدية في عام 1998، التي أغرقت المقاطعة في حالة من الفوضى لعدّة أسابيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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