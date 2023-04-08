حاصر الجيش الصيني تايوان من 4 اتجاهات صباح السبت خلال اليوم الأول من التدريبات العسكرية التي تستمر 3 أيام، فيما يبدو أنه رد على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون للولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية عن بيان صادر عن المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني الكولونيل شي يي إن "المناورات بدأت تطويق تايوان من 4 اتجاهات، بدوريات استنفار قتالية وتدريبات مشتركة".

وأضاف المسؤول العسكري الصيني: أن "هذه المناورات بمثابة تحذير صارم للقوى الانفصالية لاستقلال تايوان، وتواطئهم مع القوى الخارجية".

وترى الصين أن هذه الخطوة ضرورية بهدف حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، حسب البيان نفسه.

وجاء التطور الأخير بعد أن عادت تساي إنغ ون إلى الوطن الجمعة في ختام رحلة استغرقت 10 أيام إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة، التقت فيها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

من جهتها قالت وزارة الدفاع في تايبيه السبت إن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أن الصين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي ومرورها بالولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة".

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل مع إعلان بكين بهدوء وعقلانية وبشكل لا يتضمن أي تصعيد أو إثارة للنزاع.

وقالت إنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة تايوان وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة مايكل كول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في وقت لاحق السبت.