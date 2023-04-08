أعلنت كوريا الشمالية، السبت، إجراء اختبار جديد على غواصة نووية مسيّرة، في أحدث رد على المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن أُجري "اختبار على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 أبريل/نيسان". وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.

وأشارت الوكالة إلى أن السلاح "انفجر بدقة تحت الماء"، لافتة إلى أن هذا الاختبار "يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أعلنت في 23 مارس/آذار أول اختبار لهذه الغواصة التي قالت إنها قادرة على شن هجوم نووي يمكنه "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه.

ونفّذت سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة في 5 أبريل تضمنت قاذفة أمريكية واحدة على الأقل من طراز B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها وحذرت مراراً من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردّاً على ذلك.