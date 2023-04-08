سياسة
2 دقيقة قراءة
"اتهامات ابتزاز".. فرنسا تستنكر تصريحات روسيا بشأن موقفها من حرب أوكرانيا
اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، روسيا بـ"التضليل" بشأن موقف باريس من الحرب في أوكرانيا، وقالت إن "روسيا هي المعتدي على أوكرانيا في الحرب، فيما تدافع كييف عن سيادتها وسلامة أراضيها".
"اتهامات ابتزاز".. فرنسا تستنكر تصريحات روسيا بشأن موقفها من حرب أوكرانيا
فرنسا تستنكر تصريحات روسيا الأخيرة بشأن موقف باريس من الحرب في أوكرانيا وتتهمها "بالتضليل" / صورة: AA
8 أبريل 2023

اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، روسيا بـ"التضليل" بشأن موقف باريس من الحرب في أوكرانيا.

وقال فرانسوا ديلماس نائب متحدث الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن "التصريحات الأخيرة لموسكو بشأن فرنسا خارج السياق".

وبشأن تصريحات متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، التي تستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتفيد بأن أي شخص يساعد موسكو في حرب أوكرانيا سيصبح "شريكاً"، قال ديلماس إنها "اتهامات ابتزاز".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ماكرون بصفته رئيساً للدولة الفرنسية، كان يعرف مقدار الجهد الذي تبذله روسيا لحل الأزمة الأوكرانية من خلال تنفيذ اتفاقية مينسك لعام 2014، التي توسطت فيها باريس.

وأضافت أن ماكرون بصفته رئيس دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، يعرف أيضاً مقدار ما فعله الحلف "لزعزعة استقرار الوضع هناك".

وقالت: "إذا كان يعرف كل ذلك ولا يزال يقول مثل هذه الأشياء، فهذا مجرد استبدال للمفاهيم ونفاق ونشر للكذب".

وعلّق ديلماس بأن "روسيا هي المعتدي على أوكرانيا في الحرب، فيما تدافع كييف عن سيادتها وسلامة أراضيها".

ولم يصدر تعليق روسي فوري على ما أدلى به المسؤول الفرنسي.

وتابع ديلماس بأنه خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر ماكرون دعم فرنسا لكييف "لوضع حد للعدوان الروسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us