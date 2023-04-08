اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، روسيا بـ"التضليل" بشأن موقف باريس من الحرب في أوكرانيا.

وقال فرانسوا ديلماس نائب متحدث الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن "التصريحات الأخيرة لموسكو بشأن فرنسا خارج السياق".

وبشأن تصريحات متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، التي تستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتفيد بأن أي شخص يساعد موسكو في حرب أوكرانيا سيصبح "شريكاً"، قال ديلماس إنها "اتهامات ابتزاز".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ماكرون بصفته رئيساً للدولة الفرنسية، كان يعرف مقدار الجهد الذي تبذله روسيا لحل الأزمة الأوكرانية من خلال تنفيذ اتفاقية مينسك لعام 2014، التي توسطت فيها باريس.

وأضافت أن ماكرون بصفته رئيس دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، يعرف أيضاً مقدار ما فعله الحلف "لزعزعة استقرار الوضع هناك".

وقالت: "إذا كان يعرف كل ذلك ولا يزال يقول مثل هذه الأشياء، فهذا مجرد استبدال للمفاهيم ونفاق ونشر للكذب".

وعلّق ديلماس بأن "روسيا هي المعتدي على أوكرانيا في الحرب، فيما تدافع كييف عن سيادتها وسلامة أراضيها".

ولم يصدر تعليق روسي فوري على ما أدلى به المسؤول الفرنسي.

وتابع ديلماس بأنه خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر ماكرون دعم فرنسا لكييف "لوضع حد للعدوان الروسي".