سياسة
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الرئيس الأوكراني يشارك ببرنامج إفطار رمضاني مع مسلمي القرم في كييف
شارك الرئيس زيلينسكي في برنامج إفطار رمضاني مع مسلمي القرم بكييف. وقال إن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولكل مسلمي العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر".
الرئيس الأوكراني يشارك ببرنامج إفطار رمضاني مع مسلمي القرم في كييف
الرئيس الأوكراني يشارك في برنامج إفطار رمضاني مع مسلمي القرم في كييف / صورة: AFP
8 أبريل 2023

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برنامج إفطار رمضاني مع مسلمي القرم في كييف الجمعة.

وأقيم البرنامج في مركز مسلمي القرم الذي يحمل اسم "الوحدة" في قرية تشايكي.

وحضر البرنامج السفير التركي لدى أوكرانيا يغمور أحمد غولدره وزعيم أتراك تتار القرم مصطفى قرم أوغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف ورجال دين ومسلمون أوكران.

ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الجنود الأوكرانيين الذين فقدوا أرواحهم بالحرب التي تشنها روسيا.

وفي كلمة خلال البرنامج أعرب زيلينسكي عن سعادته بمشاركته في البرنامج.

وأكّد أن التنوع جزء من السمة المميزة لأوكرانيا المستقلة.

كما انتقد الرئيس الأوكراني معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهداً باستعادة شبه الجزيرة من روسيا.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول إسلامية: "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا... بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم".

وقاطع التتار الذين يمثلون بين 12% و15% من سكان القرم البالغ عددهم مليونَي نسمة استفتاء 2014 إلى حد كبير.

وقال زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: "لا بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".

وأضاف أن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر".

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا عام 2014 وضمتها إثر استفتاء أدانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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