سياسة
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صور | معرض فني في بنغلاديش يعكس معاناة لاجئي الروهينغيا
شارك 30 فناناً من مسلمي الروهينغيا في معرض فني بالعاصمة البنغالية دكا لتسليط الضوء على حياة ومعاناة اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش. وتضم بنغلاديش حالياً أكثر من 1.2 مليون من الروهينغيا، فرّ معظمهم من حملة عسكرية وحشية بوطنهم ولاية راخين في ميانمار.
صور | معرض فني في بنغلاديش يعكس معاناة لاجئي الروهينغيا
تضم بنغلاديش حالياً أكثر من 1.2 مليون من لاجئي الروهينغيا / صورة: AA
8 أبريل 2023

شارك 30 فناناً من مسلمي الروهينغيا في معرض فني بالعاصمة البنغالية دكا يعكس 3 مراحل من حياتهم: الاضطهاد في ميانمار، والإبادة الجماعية، ثم النزوح.

وأكمل فنانو مخيم اللاجئين في منطقة كوكس بازار الحدودية جنوبي بنغلادش اللوحات في غضون أسبوعين، حسب مراسل الأناضول.

وعُرضت 20 لوحة بالحجم الطبيعي، و100 لوحة أصغر لفنانين من الروهينغيا في مركز تسوق بالعاصمة دكا.

كما نظّم الحدث الذي استمر لمدة 3 أيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع "Artolut ion Bangladesh"، وهي منظمة فنية عامة دولية قائمة على المجتمع المحلي.

وقال شاب من الروهينغيا يدعى أنور فاروق، وهو أحد الفنانين الثلاثين: "نحن بشر، ولدينا إبداع مثل الآخرين ولدينا حلم في العيش بسلام وخدمة وطننا الأم".

وأضاف فاروق أنهم يريدون من خلال الفنون واللوحات أن يحافظوا على أحلامهم ويظهروا للعالم مواهبهم.

وفي السياق، قالت سوزا أودين، المديرة الإقليمية في "Artolution Bangladesh"، للأناضول في أثناء وصفها خلفيات اللوحات المختلفة: "يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على حياة وثقافة ومعاناة لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش".

وتضم بنغلاديش حالياً أكثر من 1.2 مليون من لاجئي الروهينغيا، فرّ معظمهم من حملة عسكرية وحشية، في وطنهم ولاية راخين (أراكان) في ميانمار في أغسطس/آب 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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