سياسة
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قائد الشرطة الإسرائيلية يدعو كل من لديه رخصة سلاح لحمله
دعا المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، الجمعة، كل من لديه سلاح مرخص لحمله خلال الأيام الراهنة. ووُجد عديد من الدعوات وجهها سياسيون وعسكريون إسرائيليون للمواطنين في السنوات الماضية بحمل السلاح.
قائد الشرطة الإسرائيلية يدعو كل من لديه رخصة سلاح لحمله
قائد الشرطة الإسرائيلية يدعو كل من لديه رخصة سلاح لحمله / صورة: AA
8 أبريل 2023

دعا المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، الجمعة، كل من لديه سلاح مرخص إلى حمله خلال الأيام الراهنة.

وقال شبتاي في بيان: "إلى جانب نشاطنا ونشاط القوى الأمنية في جميع القطاعات، أدعو كل مواطن لديه سلاح مرخص وماهر في تشغيله بشكل قانوني لحمله هذه الأيام".

وأفادت الشرطة بأن شبتاي كان يتحدث خلال تقييم للشرطة في القدس الشرقية حول التطورات الأخيرة بما فيها مقتل إسرائيليتين بمنطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية.

وقال شبتاي: "يجري إعدادنا العملياتي في جميع القطاعات، مع التركيز على القدس، ونحن بحاجة إلى مواصلة الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة من كل شرطي".

وكانت العديد من الدعوات وجهها سياسيون وعسكريون إسرائيليون للمواطنين في السنوات الماضية بحمل السلاح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بمنطقة الأغوار.

وقالت الهيئة إن "مُطلق النار فر من المكان"​​​​​​، دون تفاصيل عن هويته ودوافعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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