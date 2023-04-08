أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، تسيير غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ إلى الشرق الأوسط بهدف المساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيموثي هوكينز، في بيان، إن "الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة، الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وأضاف هوكينز: أن "الغواصة، قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك".

وأوضح البيان أن "إرسال الغواصة جاء بهدف تقديم الدعم للأسطول الخامس لضمان نشر الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".

وتعد البحرين مقراً للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس.