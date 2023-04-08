دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف مشترك تجاه الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي السبت مع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد شنطوب ضرورة اتخاذ الاتحاد موقفاً مشتركاً تجاه اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة ووضع هذه القضية على جدول أعماله بشكل عاجل.

كما أكد أنه يتعين على اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التحرك بسرعة إزاء الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وبمقترح من شنطوب، تقرر عقد اجتماع عبر الإنترنت يوم الاثنين بين رؤساء برلمانات، تركيا، رئيسة الدورة السابقة للاتحاد، والجزائر الرئيسة الحالية، وجمهورية كوت ديفوار، رئيسة الدورة المقبلة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، تجددت الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه عنوة، في تصعيد إسرائيلي خطير قوبل بموجة إدانات واستنكارات إقليمية ودولية واسعة.