اتهمت السلطات الروسية كييف السبت بأنها تستعد لاستفزاز بمقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا يحاكي "استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا قوله إن كييف تستعد لاستفزاز بمقاطعة سومي يحاكي "استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية"، لـ"صرف أنظار العالم عن جرائم" القوات الأوكرانية.

وذكر المقر أن مواد سامة نُقلت إلى المنطقة حتى يتمكن الخبراء الغربيون من تسجيل "استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "يجري بإشراف مكتب رئيس أوكرانيا، التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".

عودة شبه جزيرة القرم لأوكرانيا

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن استعادة بلاده لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، شرط إلزامي من أجل تحقيق السلام.

وقال زيلينسكي خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع جنود أوكرانيين مسلمين من القرم مساء الجمعة إن هذا الخيار ليس له بديل "لأوكرانيا أو للعالم بأسره".

وأضاف أن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم لأن روسيا ستخسر.

وشدد على أن شبه جزيرة القرم ستعود إلى أوكرانيا، فذلك ضروري "للنظام العالمي على أساس الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "سنعود إلى شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك سيعود السلام، لأن المعتدي سيخسر. وسيعني انتصار أوكرانيا انتصار الحياة، حياة الأوكرانيين من جميع الأديان والأصول المختلفة".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.​​​​​​​