سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" تدخل الخدمة الاثنين المقبل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" وتسليمها إلى القوات المسلحة الاثنين المقبل، وذلك في مراسم رسمية تقام بمنطقة بنديك في إسطنبول.
أردوغان: حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" تدخل الخدمة الاثنين المقبل
أردوغان: سنسلم حاملة طائراتنا الوطنية لقواتنا المسلحة الاثنين / صورة: AA
8 أبريل 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" الاثنين المقبل، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

جاء ذلك في كلمةله السبت خلال افتتاح مشروع خط مترو أنفاق بشاق شهير ـ كايا شهير بإسطنبول.

وأشاد أردوغان بالمشاريع التي تنفذها بلاده خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً على ذلك بالسيارة الكهربائية المحلية "Togg"، والمدن الطبية، ومشاريع الصناعات الدفاعية.

وأردف: "يوم الاثنين سنبدأ بإذن الله تشغيل حاملة طائراتنا الوطنية (TCG Anadolu) وتسليمها إلى قواتنا المسلحة، وذلك في مراسم تقام بمنطقة بنديك في إسطنبول".

وفيما يخص السيارة الكهربائية المحلية، وعد أردوغان شعب بلاده بأن يرونها قريباً في شوارع الدول الأخرى أيضاً بعد أن شاهدوها في شوارع تركيا.

وأشار إلى أنهم سيرسلون نسخة منها إلى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف، وذلك بعد إرسال واحدة إلى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن طول شبكة سكك النقل في إسطنبول وصل إلى نحو 324 كيلومتراً، وعند اكتمال المشاريع الجارية سيتجاوز هذا الرقم 380 كيلومتراً.

وأكد أن وزارة النقل والبنى التحتية نفذت قرابة نصف سكك النقل هذه.

يُذكر أن "TCG Anadolu" تعد أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us