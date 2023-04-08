أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" الاثنين المقبل، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

جاء ذلك في كلمةله السبت خلال افتتاح مشروع خط مترو أنفاق بشاق شهير ـ كايا شهير بإسطنبول.

وأشاد أردوغان بالمشاريع التي تنفذها بلاده خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً على ذلك بالسيارة الكهربائية المحلية "Togg"، والمدن الطبية، ومشاريع الصناعات الدفاعية.

وأردف: "يوم الاثنين سنبدأ بإذن الله تشغيل حاملة طائراتنا الوطنية (TCG Anadolu) وتسليمها إلى قواتنا المسلحة، وذلك في مراسم تقام بمنطقة بنديك في إسطنبول".

وفيما يخص السيارة الكهربائية المحلية، وعد أردوغان شعب بلاده بأن يرونها قريباً في شوارع الدول الأخرى أيضاً بعد أن شاهدوها في شوارع تركيا.

وأشار إلى أنهم سيرسلون نسخة منها إلى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف، وذلك بعد إرسال واحدة إلى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن طول شبكة سكك النقل في إسطنبول وصل إلى نحو 324 كيلومتراً، وعند اكتمال المشاريع الجارية سيتجاوز هذا الرقم 380 كيلومتراً.

وأكد أن وزارة النقل والبنى التحتية نفذت قرابة نصف سكك النقل هذه.

يُذكر أن "TCG Anadolu" تعد أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات تركية.