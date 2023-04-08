سياسة
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بعد مفاوضات استضافتها بكين.. وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن وفداً سعودياً وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تنفيذ إعادة فتح السفارات وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016، وذلك بعد يومين من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين.
بعد مفاوضات استضافتها بكين.. وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات
الصين.. اتفاق سعودي إيراني على بدء فتح السفارتين / صورة: AA
8 أبريل 2023

وصل وفد سعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء السبت لبحث تنفيذ إعادة فتح السفارات.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد يومين من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة في 2016.

ووفق الوكالة "وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى العاصمة طهران".

وأوضحت أن ذلك "إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين (...) واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان في مباحثات وزارية الخميس".

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بطهران وفق الوكالة.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن "شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق".

فيما أعرب هوناردوست عن "استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي" وفق الوكالة.

والخميس، اتفق وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع ببكين، على بدء ترتيبات فتح سفارتَي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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