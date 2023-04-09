سياسة
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تجدد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه مستوطنات الجولان والجيش الإسرائيلي يرد
قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت على أهداف في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة إلى رادار ومواقع مدفعية تابعة لجيش النظام السوري، وذلك رداً على صواريخ أُطلقت من الجانب السوري باتجاه الجولان المحتل.
تجدد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه مستوطنات الجولان والجيش الإسرائيلي يرد
تجدد إطلاق صواريخ من سوريا صوب مستوطنات بالجولان والجيش الإسرائيلي يرد. / صورة: AA
9 أبريل 2023

قال الجيش الإسرائيلي إن الطيران التابع له قصف مجمعاً لجيش السوري وأنظمة رادار ومواقع مدفعية اليوم الأحد رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل.

وأضاف الجيش أن إسرائيل تحمل الدولة السورية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تجري على أراضيها.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "دوت صافرات إنذار في المناطق نتور وأڤني إيتان" دون تفاصيل.

وأضاف: "متابعة للتقارير رُصدت 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل".

وتابع: "اجتازت قذيفتان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، قذيفة واحدة سقطت في منطقة مفتوحة وقذيفة اخرى اعترضت من الدفاعات الجوية".

وقال: "مدفعية الجيش الإسرائيلي تغير الآن على المنطقة التي أُطلق النار منها في سوريا، في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق".

وكانت صافرات الإنذار دوت في ساعة متأخرة من مساء السبت في بلدات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وفي حينه قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "رُصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".

وأصبحت سوريا، بعد قطاع غزة ولبنان، المنطقة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصد إطلاق صواريخ منها خلال أقل من أسبوع.

وردّاً على الاقتحامات المتكررة داخل المسجد الأقصى الأربعاء والخميس، تصاعد التوتر ووقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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