سياسة
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند بلدة عزون شرقي قلقيلية، أطلق خلالها الجيش العيارات النارية وقنابل الغاز والصوت.
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. / صورة: AA
9 أبريل 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشاب عائد عزام سليم (20 عاماً) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء مدينة قلقيلية".

ونقلاً عن شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال عند مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، أطلق خلالها الجيش العيارات النارية وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف الشهود، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونُقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة قلقيلية، قبل إعلان استشهاده.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً متصاعداً منذ بداية العام ازدادت حدته بشكل لافت بعد اقتحام شرطة الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدائها على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقال مئات منهم.

واتسع نطاق التوتر بإطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان والرد عليهما بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي ليلة الخميس/الجمعة، ثم عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة وإسرائيل الجمعة، أسفرتا عن 3 قتلى بينهم سائح إيطالي وإصابة 5 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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