سياسة
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الصين تبدأ تدريبات "تطويق كامل" لتايوان.. وواشنطن تدعو لضبط النفس
بدأت الصين السبت تدريبات عسكرية تستمر أسبوعاً بمضيق تايوان باستخدام عشرات المقاتلات والقاذفات. فيما دعت واشنطن بكين لضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم.
الصين تبدأ تدريبات "تطويق كامل" لتايوان.. وواشنطن تدعو لضبط النفس
الصين تبدأ تدريبات عسكرية في مضيق تايوان / صورة: AFP
9 أبريل 2023

دعت الولايات المتحدة السبت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية لا تزال مفتوحة، وندعو دائماً لضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".

وأضاف المتحدث: "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتابع "ما تفعله الصين من كثب".

كانت الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايبه عام 1979 من أجل إقامة علاقات مع بكين، لكنها ملزمة بموجب القانون تزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

مقاتلات وقاذفات صينية

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"، وإن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12:00 (04:00 ت.غ) هي مقاتلات وقاذفات.

وكانت الوزارة قالت بوقت سابق إنها رصدت في الساعات الـ24 الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.

وبدأت الصين السبت في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة، كما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من مناورات عسكرية تستمر حتى الاثنين.

تأتي هذه التدريبات العسكرية في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

ورداً على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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