أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".

وأكدت جماعة الحوثي وصول وفدين عُماني وسعودي إلى صنعاء "في إطار جهود مسقط لإحلال السلام باليمن".

وقال بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية (رسمية) بثتها مساء السبت: "توجد مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لها علاقة بإحياء الهدنة".

وجهود "السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة" و"المؤشرات إيجابية"، حسب بن مبارك الذي أضاف أن اليمن مُطلع على تلك المباحثات من دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى للأناضول إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة.. وإعلان الاتفاق رسمياً خلال يومين".

ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منذ 2014.