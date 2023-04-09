سياسة
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بعد محاولة لتمزيق المصحف.. وزيرة كندية تندد بجريمة كراهية عند أحد المساجد
نددت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ بجريمة كراهية عند أحد المساجد قائلة إن الواقعة التي ذكرت جمعية إسلامية أنها تتعلق على ما يبدو بمحاولة لتمزيق نسخة من المصحف لا مكان لها في المجتمع الكندي.
بعد محاولة لتمزيق المصحف.. وزيرة كندية تندد بجريمة كراهية عند أحد المساجد
وزيرة التجارة الكندية ماري نغ / صورة: Reuters
9 أبريل 2023

ندّدت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ السبت بجريمة كراهية عند أحد المساجد قائلة إن الواقعة التي ذكرت جمعية إسلامية أنها تتعلق على ما يبدو بمحاولة لتمزيق نسخة من المصحف لا مكان لها بالمجتمع الكندي.

وقالت جمعية ماركام الإسلامية في بيان إن شخصاً جاء الخميس إلى المسجد ببلدة ماركام (30 كيلومتراً شمالي تورونتو)، ومزق مصحفاً على ما يبدو وتحدث إلى المصلين بغضب ثم حاول دهسهم بسيارته.

وأضافت الوزيرة في منشور على تويتر: "شعرت بانزعاج شديد لسماع جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية".

ولم تذكر أي تفاصيل عن الواقعة لكنها قالت: "هذا العنف والإسلاموفوبيا لا مكان لهما في مجتمعاتنا".

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في تغريدة على تويتر إنه "منزعج للغاية" من الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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