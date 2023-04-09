أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وفتحه للمستوطنين الإسرائيليين.

وقال مدير المسجد غسان الرجبي: "أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي ومنعت دخول المصلين، وفي المقابل فتحته للمستوطنين".

وأضاف الرجبي أن قرار الإغلاق "يمتد من مساء السبت حتى مساء الاثنين بمناسبة الأعياد اليهودية (عيد الفصح)".

وذكر أن الإغلاق ومنع الدخول يشمل كل موظفي المسجد وإدارته، كما يترافق مع حشود ضخمة للمستوطنين داخل المسجد وفي محيطه.

من جهته قال الناشط الفلسطيني عارف جابر إن "الجيش الإسرائيلي بدأ صباح الأحد نشر حواجز عسكرية في محيط المسجد، وتشديد إجراءاته على السكان الفلسطينيين".

وتوقع جابر وصول عشرات آلاف المستوطنين من أنحاء الضفة إلى المسجد الإبراهيمي ومحيطه في تقليد سنوي خلال عيد "الفصح" اليهودي.

وبدأ عيد "الفصح" مع غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى 12 أبريل/نيسان الجاري.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلياً.