سياسة
1 دقيقة قراءة
وفد فني يزور السعودية لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض هذا الأسبوع
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض.
وفد فني يزور السعودية لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض هذا الأسبوع
وفد فني يزور السعودية لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض هذا الأسبوع / صورة: AA
9 أبريل 2023

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الأحد أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيرَي الخارجية السعودي والإيراني في بكين الخميس في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع سنوات. وتأتي التطورات بعد اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقالت الوكالة الإيرانية: "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us