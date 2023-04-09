سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا أعلى رقم صادرات شهري، في مارس/آذار المنصرم، بواقع 3.3 مليار دولار.

وحسب بيان صادر عن اتحاد "أولوداغ" لمصدّري صناعة السيارات الأحد، فإن صادرات القطاع زادت 22.8% في مارس/آذار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 3.3 مليار دولار.

في حين بلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 8 مليارات و619 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.8%.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد "أولوداغ" باران تشليك، إن الرقم القياسي الذي سُجّل في مارس، شكّل دافعاً مهماً للقطاع للوصول إلى هدف 34 مليار دولار صادرات سنوية، في مئوية الجمهورية التركية.