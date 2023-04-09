سياسة
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بزيادة 22%.. صادرات قطاع السيارات بتركيا تسجّل رقماً قياسياً
بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات في تركيا خلال شهر مارس/آذار الماضي رقماً قياسياً قُدّر بـ3.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 22.8%.
بزيادة 22%.. صادرات قطاع السيارات بتركيا تسجّل رقماً قياسياً
3.3 مليار دولار.. صادرات قطاع السيارات في تركيا تسجل رقماً قياسياً / صورة: AA
9 أبريل 2023

سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا أعلى رقم صادرات شهري، في مارس/آذار المنصرم، بواقع 3.3 مليار دولار.

وحسب بيان صادر عن اتحاد "أولوداغ" لمصدّري صناعة السيارات الأحد، فإن صادرات القطاع زادت 22.8% في مارس/آذار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 3.3 مليار دولار.

في حين بلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 8 مليارات و619 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.8%.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد "أولوداغ" باران تشليك، إن الرقم القياسي الذي سُجّل في مارس، شكّل دافعاً مهماً للقطاع للوصول إلى هدف 34 مليار دولار صادرات سنوية، في مئوية الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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