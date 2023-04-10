أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE) المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، إلى مداره في الفضاء يوم 11 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره أردوغان على مواقعه في وسائل التواصل الاجتماعي الأحد.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها للبقاء في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة والفرص التي تقدمها والتقنيات التي تطورها.

يذكر أن القمر الصناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE)، طوّره معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء (توبيتاك) التركية.

ومن المقرر تنظيم حفل إطلاق القمر، بعد غد الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة أنقرة بمشاركة الرئيس أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووزيرَي الدفاع خلوصي أقار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي سيُطلَق من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية نحو 700 كيلوجرام.