تظاهر العشرات في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، رفضا للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وخرجت المظاهرة بدعوة من حزب الرفاه من جديد، وذلك في منطقة باليكلي غول رُفِعَت فيها الأعلام التركية والفلسطينية.

وفي الكلمة التي ألقاها، أدان رئيس الفرع الشباب للحزب بالولاية إسماعيل دولغار، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال دولغار: "يتعرض إخوتنا الفلسطينيون للظلم، من المحتل الإسرائيلي وبشكل عنجهي ووقح في شهر ر مضان".

وأضاف: "نحن ندين هذا الظلم الذي نشاهده في كل شهر رمضان مبارك في مكان يعد قضية للأمة بأسرها. وندعو الدول الإسلامية إلى أن تكون جسداً واحداً ضد هذا الظلم".

​​​​​​​وتشهد القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.