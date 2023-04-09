سياسة
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خلال شهر واحد.. 19 ألف سائح يستمتعون بجمال كبادوكيا التركية عبر المناطيد
أفاد بيان صادر عن ولاية نو شهير بأن نحو 19 ألف سائح شاركوا في 935 جولة عبر المناطيد بمنطقة كبادوكيا الشهيرة وسط تركيا خلال مارس/آذار المنصرم، إذ تتميز المنطقة بأنها من أكثر المناظر الطبيعية جمالاً في العالم، وإحدى أهم وجهات السياحة في تركيا.
خلال شهر واحد.. 19 ألف سائح يستمتعون بجمال كبادوكيا التركية عبر المناطيد
مناطيد كبادوكيا تحلق بـ 19 ألف سائح خلال مارس/آذار الماضي / صورة: AA
9 أبريل 2023

شارك نحو 19 ألف سائح في جولات المناطيد بمنطقة كبادوكيا الشهيرة وسط تركيا خلال مارس/آذار المنصرم.

وحسب بيان صادر عن ولاية نو شهير، نُظمت 935 جولة عبر المناطيد خلال 10 أيام في مارس في كبادوكيا، إحدى أهم الوجهات السياحية في تركيا.

ولفت البيان إلى أن 18 ألفاً و973 سائحاً محلياً وأجنبياً شاركوا في تلك الجولات وشاهدوا جمال المنطقة من الجو.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة هو "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، وتكونت طبيعياً نتيجة لتأثير الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تزخر بها المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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