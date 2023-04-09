شارك نحو 19 ألف سائح في جولات المناطيد بمنطقة كبادوكيا الشهيرة وسط تركيا خلال مارس/آذار المنصرم.

وحسب بيان صادر عن ولاية نو شهير، نُظمت 935 جولة عبر المناطيد خلال 10 أيام في مارس في كبادوكيا، إحدى أهم الوجهات السياحية في تركيا.

ولفت البيان إلى أن 18 ألفاً و973 سائحاً محلياً وأجنبياً شاركوا في تلك الجولات وشاهدوا جمال المنطقة من الجو.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة هو "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، وتكونت طبيعياً نتيجة لتأثير الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تزخر بها المنطقة.