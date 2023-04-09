أكدت وزارة الخارجية التركية الأحد تأييدها بياناً صادراً عن جمهورية شمال قبرص بشأن رسو غواصة هجومية أمريكية في ميناء تابع لإدارة جنوب قبرص.

وقالت الخارجية في بيان: "نؤيد بشدة بيان وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن رسو غواصة هجومية أمريكية في أحد المواني التابعة لإدارة جنوب قبرص وأنشطة التسلح التي ينفذها القبارصة في الجنوب".

وأضافت أن "الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة على حساب زعزعة استقرار جزيرة قبرص وتشجيع إدارة جنوب قبرص على حمل السلاح لا تسهم بأي شكل من الأشكال في استقرار المنطقة أو في حل عادل ومستدام ودائم للقضية القبرصية".

ودعت الوزارة التركية الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذه السياسات.

وقالت: "نُذكِّر مرة أخرى أن بلادنا ستستمر في الدفاع عن حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في إطار مسؤوليتها دولةً ضامنةً".