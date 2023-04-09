قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن روسيا دمرت مستودعاً يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضاً مخازن تابعة للجيش الأوكراني تضم صواريخ وذخيرة وأسلحة مدفعية في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك.

في السياق، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب خمسة آخرون إثر ضربات روسية على المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال يوري مالاشكو، حاكم المدينة في بيانٍ على تليغرام في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن "(قصف) الاتحاد الروسي أودى بحياة ثلاثة من سكان المنطقة الأبرياء، وأصيب خمسة آخرون نتيجة لهجمات العدو".

وأضاف أن الضحايا يتلقون المساعدة الطبية اللازمة.

وقال مالاشكو إن مدن زاباروجيا وأوريخيف وهوليابول بالإضافة إلى 15 منطقة أخرى كانت أهدافاً لـ56 ضربة روسية بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيّرة.

وتابع: "خلال يوم واحد، جرى تدمير أو إتلاف عشرات الشقق والمنازل والمباني الزراعية، ولكن بمرور الوقت، كل هذا يمكن ترميمه وإعادة بنائه".

وتسببت الحرب الروسية التي دخلت عامها الثاني حتى الآن في مقتل 8451 مدنياً وإصابة 14156 آخرين في أوكرانيا، وفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.​​​​​​​