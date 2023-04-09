سياسة
2 دقيقة قراءة
ماكرون: على أوروبا تجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى، مؤكداً أن أولوية أوروبا هي ألا تتكيف مع "أجندة الآخرين" .
ماكرون: على أوروبا تجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان
ماكرون: على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة / صورة: AFP
9 أبريل 2023

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إن على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لماكرون على متن طائرة العودة من زيارة رسمية للصين استغرقت 3 أيام.

وأكد ماكرون على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".

كما دعا أوروبا إلى "الاستيقاظ"، قائلاً: إن "أولويتنا ألا نتكيف مع أجندة الآخرين في مختلف مناطق العالم".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتجنب أوروبا الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وتعارض بكين بشدة أي اتصال رسمي بين واشنطن وتايبيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us