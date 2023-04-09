قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إن على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لماكرون على متن طائرة العودة من زيارة رسمية للصين استغرقت 3 أيام.

وأكد ماكرون على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".

كما دعا أوروبا إلى "الاستيقاظ"، قائلاً: إن "أولويتنا ألا نتكيف مع أجندة الآخرين في مختلف مناطق العالم".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتجنب أوروبا الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وتعارض بكين بشدة أي اتصال رسمي بين واشنطن وتايبيه.