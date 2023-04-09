سياسة
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وزارة الدفاع التركية تنشر صور حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu"
قبل يوم من تسليمها لقيادة القوات البحرية في مراسم يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، نشرت وزارة الدفاع التركية صور حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" التي تعد الأكبر في تركيا.
وزارة الدفاع التركية تنشر صور حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu"
وزارة الدفاع التركية تنشر صور حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" / صورة: AA
9 أبريل 2023

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صور حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu" (تي سي جي أناضول) التي تعد الأكبر في تركيا.

وجاء نشر الصور قبل يوم من تسليمها لقيادة القوات البحرية في مراسم يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر.

وقالت الوزارة: "TCG Anadolu جاهزة، وقواتنا البحرية جاهزة".

وأظهرت الصور وجود المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي 3" ومسيرة "قزل ألما" الهجومية، ومروحيات على متن حاملة الطائرات.

والجمعة، أعلن الرئيس أردوغان، اعتزام الحكومة تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu"، الاثنين، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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