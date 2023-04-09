سياسة
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الأردن وقطر يدينان انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى
أدان كل من قطر والأردن انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى، إذ دعا وزير الخارجية القطري إلى "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني"، فيما اعتبر الأردن أن الأقصى "بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".
الأردن وقطر يدينان انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى
الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين / صورة: AP
9 أبريل 2023

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن "الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، أمر لا يمكن القبول به".

وذكر وزير الخارجية القطري في تغريدة: "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولاً للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني"

بدوره، جدد الأردن الأحد إدانته الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، معتبراً أنه "بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".

جاء ذلك في رابع بيان إدانة تصدره وزارة الخارجية الأردنية، منذ الخامس من أبريل/نيسان الجاري، تعليقاً على اقتحامات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه وإخراجهم منه بالقوة.

والأربعاء اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مئات الفلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتجددت الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه عنوةً على مدى الأيام الماضية، في تصعيد خطير قوبل بموجة إدانات واستنكارات إقليمية ودولية واسعة.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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