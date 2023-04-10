سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: أبلغنا إسرائيل بضرورة إنهاء العنف في الأقصى
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه هاتف نظيره الإسرائيلي وأبلغه بـ"ضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن".
جاوش أوغلو: أبلغنا إسرائيل بضرورة إنهاء العنف في الأقصى
جاوش أوغلو في أثناء مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أفيون قره حصار غربي البلاد / صورة: AA
10 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بـ"ضرورة إنهاء العنف بالمسجد الأقصى في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أفيون قره حصار غربي البلاد.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن "الحزن يخيم على شهر رمضان بسبب الاعتداء على المسجد الأقصى".

وأضاف أنه هاتف نظيره الفلسطيني (رياض المالكي) وأبلغه بدعم الشعب التركي للفلسطينيين.

ولفت إلى أنه هاتف أيضاً نظيره الإسرائيلي وأبلغه بـ"ضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن".

وتشهد القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

من ناحية أخرى، أشار جاوش أوغلو إلى أن "العنصرية وكراهية الإسلام تجتاحان العالم".

وأضاف: "كما تشاهدون يجري الاعتداء بكل استهتار على كتابنا المقدس القرآن أمام سفاراتنا".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أقدمت مجموعة متطرفة ومعادية للإسلام على حرق العلم التركي والقرآن الكريم، أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

كما أقدم راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف على حرق القرآن في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us