سياسة
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ثالث أيام التدريبات.. الصين تُجري محاكاة لضربات قرب تايوان بالذخيرة الحية
فيما تدخل المناورات العسكرية الصينية يومها الثالث، أكدت تايوان رصدها عشرات السفن الحربية والطائرات العسكرية الصينية قرب محيطها. كما أعلنت بكين إجراءها محاكاة لضربات على أهداف مهمة في الجزيرة باستخدام الذخيرة الحية.
ثالث أيام التدريبات.. الصين تُجري محاكاة لضربات قرب تايوان بالذخيرة الحية
تايوان تعلن رصد عشرات السفن الحربية الصينية بالقرب من محيطها / صورة: AFP
10 أبريل 2023

أكدت الصين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان الاثنين موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.

وذكرت محطة "CCTV" الحكومية الصينية أن "أسراباً عدة من المقاتلات من طراز H-6 K تحمل الذخيرة الحيّة، نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".

فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني إن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضاً "في مناورات اليوم".

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة عسكرية صينية قرب تايوان حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان.

وكانت الصين قد أعلنت بدء المناورات السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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