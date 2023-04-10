أكدت الصين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان الاثنين موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.

وذكرت محطة "CCTV" الحكومية الصينية أن "أسراباً عدة من المقاتلات من طراز H-6 K تحمل الذخيرة الحيّة، نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".

فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني إن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضاً "في مناورات اليوم".

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة عسكرية صينية قرب تايوان حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان.

وكانت الصين قد أعلنت بدء المناورات السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.