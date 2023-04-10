سياسة
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لابيد يقول إنه أصبح "أكثر قلقاً" عقب اجتماعه بنتنياهو بشأن أحداث الأقصى
قال يائير لابيد إنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي أحاطه بآخر المستجدات بالبلاد. وأردف: "يجب على نتنياهو أن يسحب الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن القومي بحكومته إيتمار بن غفير فيما يتعلق بالأحداث داخل الحرم القدسي".
لابيد يقول إنه أصبح "أكثر قلقاً" عقب اجتماعه بنتنياهو بشأن أحداث الأقصى
لابيد يقول إنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو / صورة: AP
10 أبريل 2023

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، إنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي أحاطه بآخر المستجدات والأحداث في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، غداة لقاء لابيد مع نتنياهو بمدينة تل أبيب، في وقت سابق الأحد.

وقال لابيد إنه كان قلقاً إزاء الأحداث الأخيرة في إسرائيل، لكنه أصبح "أكثر قلقاً" بعد اجتماعه بنتنياهو.

وأضاف: "على نتنياهو أن يعترف بأن حكومته الحالية غير قادرة على السيطرة على الأمور ولا يمكن الوثوق بها".

وأردف: "يجب على نتنياهو أن يسحب الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير فيما يتعلق بالأحداث داخل الحرم القدسي".

وتابع: "لا يمكن لمهرج ’تيك توك’ مثل بن غفير أن يدير مكاناً مثل الحرم القدسي".

وتشهد مدينة القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدّت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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