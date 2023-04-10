لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية الأحد.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة عبر تويتر، إن "انهياراً جليدياً في جبال الألب الفرنسية أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين"، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف دارمانين أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع"، فيما يواصل رجال الإنقاذ العمل للبحث عن ناجين، حسب المصدر نفسه.

وقدرت محطة راديو France-Bleu المحلية حجم الانهيار الجليدي بطول ألف متر وعرضه 100 متر.

كما أرسلت السلطات المختصة مروحيتين للمساعدة في البحث.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان، عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.

وأضاف: "لقد جرى حشد خدمات الطوارئ بهدف العثور على أشخاص لا يزالون محاصرين تحت الجليد".

وتُعدّ جبال الألب مركزاً رئيسياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح الطويلة في فرنسا.