سياسة
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شاهد | مصرع 4 أشخاص إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مقتل 4 أشخاص إثر انهيار جليدي في جبال الألب بفرنسا تجاوز طوله ألف متر، فيما تواصل فرق الإنقاذ في الأثناء البحث عن ناجين.
شاهد | مصرع 4 أشخاص إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية
وفاة 4 أشخاص إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية / صورة: Reuters
10 أبريل 2023

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية الأحد.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة عبر تويتر، إن "انهياراً جليدياً في جبال الألب الفرنسية أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين"، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف دارمانين أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع"، فيما يواصل رجال الإنقاذ العمل للبحث عن ناجين، حسب المصدر نفسه.

وقدرت محطة راديو France-Bleu المحلية حجم الانهيار الجليدي بطول ألف متر وعرضه 100 متر.

كما أرسلت السلطات المختصة مروحيتين للمساعدة في البحث.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان، عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.

وأضاف: "لقد جرى حشد خدمات الطوارئ بهدف العثور على أشخاص لا يزالون محاصرين تحت الجليد".

وتُعدّ جبال الألب مركزاً رئيسياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح الطويلة في فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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