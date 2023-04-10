سياسة
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الضفة.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيمين في أريحا ونابلس
استشهد فتى فلسطيني وأُصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عَقْبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 13 شخصاً إثر اقتحام الاحتلال مخيم العين غربي مدينة نابلس.
الضفة.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيمين في أريحا ونابلس
إصابة 3 فلسطينيين بشظايا رصاص حي و10 بحالات اختناق إثر اقتحام قوة إسرائيلية مخيم العين غربي نابلس / صورة: AFP
10 أبريل 2023

استشهد فلسطيني وأُصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين خلال اقتحامه مخيم عَقْبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، عن "شهيد برصاص الاحتلال في أريحا" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو فتى يدعى محمد فايز بلهان ويبلغ من العمر 15 عاماً، وقد أصيب بالرصاص الحي في رأسه.

وفي نابلس، أصيب الاثنين 3 فلسطينيين بشظايا رصاص حي و10 بحالات اختناق إثر اقتحام قوة إسرائيلية مخيم العين غربي المدينة، في حين أعلنت مجموعات "عرين الأسود" المسلحة الاشتباك مع القوة المقتحمة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان إن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة "3 إصابات بشظايا رصاص حي و10حالات اختناق بالغاز عولجت ميدانياً".

ووفق تلفزيون فلسطين (حكومي)، فإن "قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم العين غربي مدينة نابلس، في حين اقتحمت قوة أخرى الجبل الشمالي بالمدينة وحاصرت منزلاً" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال شاهد عيان للأناضول إن القوة الإسرائيلية فجرت باب أحد المنازل في مخيم العين "لكنها فشلت في اعتقال أي فلسطيني خلال الاقتحام، بينما أعطبت مركبة عسكرية".

بدورها قالت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة على قناتها في منصة "تليغرام" إنها تصدت "لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس".

وذكرت أنها اشتبكت "بصليات (رشقات) من الرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع" مع القوة المقتحمة.

وتزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية متكررة للاحتلال على البلدات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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