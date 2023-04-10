سياسة
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"حادث بدافع الكراهية".. الشرطة الكندية تعتقل رجلاً هدد مصلياً في مسجد
ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل ووجهت إليه اتهاماً بارتكاب "حادث بدافع الكراهية" في مسجد بأونتاريو بعدما وجّه إساءات دينية إلى أحد المصلين. فيما قالت وزيرة كندية: "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا".
"حادث بدافع الكراهية".. الشرطة الكندية تعتقل رجلاً هدد مصلياً في مسجد
الشرطة الكندية تعتقل رجلاً وتوجّه إليه اتهاماً بارتكاب "حادث بدافع الكراهية" بعد تهديده مصلياً في مسجد والإساءة إليه / صورة: AA
10 أبريل 2023

قالت الشرطة الكندية الأحد إنها ألقت القبض على رجل ووجهت إليه اتهاماً بارتكاب ما وصفته بأنه "حادث بدافع الكراهية" في مسجد بإقليم أونتاريو بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه إليه إساءات دينية.

وأوضحت شرطة منطقة يورك، في بيان، أن الحادث وقع في بلدة ماركام بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاماً في تورونتو.

وقالت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ في تصريح صحفي إنها "جريمة كراهية، ولا مكان لها في المجتمع الكندي".

وأضافت: "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا".

وذكرت تقارير محلية أن شخصاً جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمالي تورنتو الخميس ومزّق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، فيما يُرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، الثلاثاء.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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