في لمسة دافئة تصل إلى قلوب الأيتام، تسعى هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH كل يوم في رمضان لرسم البسمة على شفاه الأيتام، وتستغل روحانيات الشهر الكريم لإدخال الفرحة على قلوبهم.

هيئة الإغاثة الإنسانية في إسطنبول وعموم تركيا تعمل على إفطارات جماعية للأيتام، وتنفذ لهم برامج مختلفة، ولا تنساهم خلال أيام الشهر الفضيل بالدعم ورفع معنوياتهم، والعطف عليهم، وصولاً إلى إدخال فرحة العيد إلى قلوبهم.

حيث تنظم إفطارات جماعية فيها برامج مميزة تشمل فقرات روحانية وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية، وأخرى ترفيهية تشمل مسابقات وعروض كركوز وعواظ، إضافة إلى تقديم الهدايا والأطعمة الشهية للأيتام.

إفطارات بعموم إسطنبول

القائمون على قسم الأيتام بالهيئة أفادوا بأن برامج الإفطارات تجري في عموم مناطق إسطنبول، وبشكل شبه يومي، في موائد الرحمن تخصهم وتجمعهم بالعائلات والمحبين.

الأناضول زارت إحدى هذه الإفطارات بمنطقة أوسكودار على الطرف الآسيوي من المدينة، وصادف الاحتفال يوم اليتيم بالعالم الإسلامي، في 15 رمضان، بحضور العائلات ومحبي فعل الخير الذين اتسعت قلوبهم بحب وحنان لدعم الأيتام والإحسان إليهم.

وتضمن البرنامج تلاوة القرآن وقراءة الأدعية ولعب الأطفال، وتنفيذ رسمات على وجوههم وتوزيع الألعاب والسكاكر عليهم.

أجواء روحانية

موائد الرحمن التي تنفذها هيئة الإغاثة الإنسانية تحرص فيها على الروحانية، إذ تتلاقي العائلة والأيتام الذين فقدوا ذويهم بظروف مختلفة يحتاجون إلى هذه الأجواء.

ونظراً إلى الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا قبل أكثر من شهرين، ازداد عدد الأيتام الذين فقدوا ذويهم جراء هذه الكارثة، وباتوا بحاجة إلى رعاية.

ورغم حالة الحزن العامة التي تسيطر على تركيا، فإن القائمين على الهيئة يسعون لرسم الفرحة وإسعاد قلوب الأيتام، وخلق أجواء روحانية وعائلية مناسبة لهم.

جهود في 47 دولة

ياسين جيمن، أحد مسؤولي قسم الأيتام بهيئة الإغاثة، تحدث للأناضول عن الفاعليات المنظمة للأطفال خلال رمضان، قائلاً: "تعتبر الأعمال الموجهة للأيتام واحدة من أبرز ما تنفذه الهيئة في تركيا، ويجري تكثيف العمل حالياً بمناطق الزلازل".

وأضاف جيمن: "في الوقت الحالي، توجد أعمال دعم في 47 دولة موجهة إلى الأيتام تستهدف التعليم، وتوفير الكفلاء، ودعمهم بالقرطاسية والتعليم والصحة".

وأشار إلى وجود "مساعدات للأيتام خلال رمضان تشمل الزكاة، وزكاة الفطر، ويجري توزيعها لهم، كما سيجري تقديم ملابس العيد لهم مع نهاية رمضان".

رعاية 14 ألف يتيم بتركيا

جيمن، كشف عن البرامج الموجهة للأيتام في رمضان، قائلاً: "الإفطارات قد تكون في قاعات للمؤتمرات، وأحياناً في مقرات الهيئة، ومرات في الجوامع أو دور الأيتام أو المنازل التي تؤويهم مع العائلات، وبرنامج رمضان حافل جداً".

وأردف: "الهيئة ترعى 137 ألف يتيم على مستوى العالم، 14 ألفاً منهم في تركيا، والجهود تجري بشكل مكثف في البلاد، وحالياً توجد جهود مستمرة للتثبت من الأيتام، وبخاصة في مناطق الزلزال".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزالان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة أعقبتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وخلفت عشرات آلاف القتلى.