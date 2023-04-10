في الوقت الذي يتحرك فيه العالم بسرعة نحو الحرب الباردة الثانية، تستعد تركيا لتدشين حاملة الطائرات الوطنية "TCG-ANADOLU"، أول منصة بحرية فريدة من نوعها بالعالم قادرة على إحداث تأثير يتجاوز المياه الإقليمية للبلاد، إذ تهدف القوات البحرية التركية إلى بناء بحرية مفتوحة تدريجيّاً وتجهيز الأسطول الحالي بقدرات حرب روبوتية.

وفي مراسم يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، ستُشغَّل وتُسلَّم حاملة الطائرات الوطنية "TCG-ANADOLU"، أول سفينة حاملة للطائرات المسيّرة في العالم، وأكبر سفينة عسكرية تركية، لقيادة القوات البحرية التركية.

ومنذ إطلاق مشروع بناء سفينة هجومية برمائية متعددة المهامّ في عام 2015، طُوّرَت سفينة "TCG-ANADOLU" بخبرات وموارد محلية ووطنية لتكون قادرة على تقديم الدعم اللوجستي لتشكيل عسكري، في أثناء انتقاله إلى مكان معين، بلا حاجة إلى دعم من قاعدته الأساسية.

أصل الحكاية

بالتزامن مع النجاحات الهائلة التي حقّقَتها شركات الصناعة الدفاعية التركية في العقدين الأخيرين، حظيت البحرية التركية بنصيب جيد من هذه المنتجات، مما منح تركيا بحرية قوية ومتطورة وانتقل بها إلى مستوى منافس على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ عُزّزَ الأسطول التركي بأحدث القطع التي خُوّل إليها بنجاحٍ إتمامُ مهامّها في الدفاع عن الوطن الأزرق على أكمل وجه.

ودفعاً لعجلة تطوير البحرية التركية بإمكانيات وخبرات محلية، أطلقت تركيا مشروع السفينة الهجومية البرمائية متعددة الأغراض "TCG-ANADOLU" (TCG Anadolu) في عام 2015 بما يتماشى مع احتياجات قيادة القوات البحرية. فيما انطلقت عملية بنائها في 17 أبريل/نيسان 2016.

ووُكِلَت مهمة بناء حاملة الطائرات "TCG-ANADOLU" إلى المقاول الرئيسي شركة Sedef Shipyard في توزلا بمدينة إسطنبول. كما شارك 131 مقاولاً من الباطن بالإضافة إلى جامعات ومراكز أبحاث في المشروع، الذي يبلغ معدله المحلي نحو 70%.

وعندما أعلنت تركيا في بداية عام 2021 عن خططها المتعلقة بنشر مسيَّرات وطائرات مقاتلة على حاملة الطائرات التركية، وتخصيص شركة بايكار للصناعات الدفاعية فريقاً خاصّاً من أجل تطوير منصة جوية جديدة خاصة: "بيرقدار تي بي 3" ذات الأجنحة القابلة للطي، للعمل على متنها، أصبحت حاملة الطائرات الوطنية "TCG-ANADOLU" مثار اهتمام خبراء الصناعات الدفاعية لا في تركيا فقط، بل أيضاً في دول مختلفة حول العالم.

وبينما بدأت اختبارات القبول البحرية على السفينة في يونيو/حزيران 2022، سلّمت رئاسة الصناعات الدفاعية حاملة الطائرات البرمائية لقيادة القوات البحرية في 4 مارس/آذار 2023.

سفينة عسكرية فريدة

على الرغم من أن في العالم 12 دولة لديها سفن بهذا الحجم، فإن تركيا هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تملك سفينة هجوم برمائية حاملة للطائرات المسيّرة. وفي تصريحات سابقة أدلى بها رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير خلال جولة تفقدية للسفينة قال: " TCG-ANADOLU ستكون أكبر سفينة حربية في تركيا، و12 دولة في العالم فقط لديها سفن بهذا الحجم".

من جهته وصف الدكتور جان كاساب أوغلو سفينة "TCG-ANADOLU"، في مقال نشرته الأناضول، بأنها أداة دبلوماسية دفاعية تزن 30 ألف طن. وأضاف: "السفن الحربية المرموقة بين أكثر الأدوات الدبلوماسية قيمة في الدولة التي ترفع علمها. عند زيارتها لأي ميناء ستجد السفينة مكاناً خاصّاً في الصحافة الدولية. من الناحية العسكرية، ستوفر حاملة الطائرات قدرات وفرصاً مرنة للغاية للقوات الجوية التركية وحلفاء تركيا".

وعلى الرغم من أن "TCG-ANADOLU" تُعتبر سفينة حاملة للمسيّرات، لا ينبغي إغفال "DNA البرمائي" الخاص بها. إذا يمكن للسفينة حمل مركبات ميكانيكية وناقلات جنود ووسائط إنزال بحري وطائرات مروحية وأخرى مُسيَّرة من شأنها أن تعزز استخدامات الطائرات المُسيرة في البحار المفتوحة.

ويُعتقد أن السفينة، المناسبة للمهامّ العابرة للقارات، ستواصل بنشاطٍ مهامَّها في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

مواصفات "TCG-ANADOLU"

يبلغ طول "TCG-ANADOLU" 232 متراً وعرضها 32 متراً وارتفاعها 58 متراً. يمكن للسفينة العمل بسرعة قصوى لا تقل عن 20.5 عقدة وسرعة اقتصادية تبلغ 16 عقدة، بفضل سرعتها الاقتصادية ومدى إبحارها الذي لا يقلّ عن 9 آلاف ميل بحري بحمولة كاملة تصل إلى قرابة 27 ألف طنّاً.

يمكن نشر 10 طائرات هليكوبتر أو 11 مسيّرة على سطح السفينة الذي يحتوي على 6 مهابط ومدرج طيران واحد، كما يمكنها نقل 19 طائرة هليكوبتر أو 30 مسيّرة في حظيرة الطائرات. نحن نتحدث عن سفينة بها 3 مراكز عمليات قتالية قادرة على إدارة شبكات قتالية متطورة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تعديل منحدر الطيران وميزات المدرج مجموعة متنوعة من عمليات الطيران البحري.

ويمكن للسفينة أيضاً أن تحمل ما مجموعه 94 مركبة، بما في ذلك 13 دبابة و27 مركبة هجومية برمائية مصفحة و6 ناقلات جند مدرعة و33 مركبة متنوعة و15 مقطورة. وإلى جانب قدرتها على استضافة 1223 فرداً، تحتوي السفينة على مستشفى عسكري كامل.