سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف روسي متزامن مع "أحد الشعانين" ومسؤول أوكراني: روسيا تهاجم  بأسلوب سوريا
ندد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بالهجوم المكثف الذي تقوده القوات الروسية تزامناً مع الاحتفال بأحد الشعانين، وأسفر عن مقتل مدنيين. فيما اتهم مسؤول عسكري أوكراني موسكو باتباع أسلوب الأرض المحروقة الذي اتبعته في سوريا.
قصف روسي متزامن مع "أحد الشعانين" ومسؤول أوكراني: روسيا تهاجم  بأسلوب سوريا
مسؤول عسكري أوكراني يتهم روسيا بمهاجمة باخموت بأسلوب سوريا / صورة: AFP
10 أبريل 2023

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات الجوية الروسية التي تزامنت مع الاحتفال بأحد الشعانين عند الأرثوذكس أمس الأحد، وشملت هجوماً أدى إلى مقتل أب وابنته في منزل بمدينة زابوريجيا.

وأعلن الجيش الأوكراني عن وقوع هجمات وقصف روسي في جميع أنحاء الجبهة وأن القتال الأشد ضراوة لا يزال يركز على مدينتين في منطقة دونيتسك الشرقية وهما باخموت وأفدييفكا.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً وابنته 11 عاماً لقيا حتفهما بعد أن قصفت القوات الروسية مبنى سكنياً في زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

وجرى انتشال امرأة تبين أنها زوجته من تحت الأنقاض.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي: "هذه هي الطريقة التي تحتفل بها الدولة الإرهابية بأحد الشعانين.. هذا يوضح كيف تضع روسيا نفسها في عزلة أكبر عن العالم".

وغالبية سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة من المسيحيين الأرثوذكس الذين سيحتفلون بـ"عيد القيامة" بعد أسبوع من الآن.

الأرض المحروقة

أما في باخموت فقال قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الاثنين إن القوات الروسية لجأت إلى أسلوب "الأرض المحروقة" في المدينة المحاصرة في شرق البلاد وتعمد إلى تدمير المباني والمواقع بضربات جوية وبالمدفعية.

وكان الهجوم الروسي على باخموت، وهي مدينة صغيرة في إقليم دونيتسك، محور أكبر معركة في الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن "العدو تحول إلى ما يسمى تكتيكات الأرض المحروقة التي استخدمت في سوريا. إنه يدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية".

وأضاف أن "دفاع أوكرانيا عن مدينة باخموت مستمر".

وذكر في تصريحات نقلها مركز الإعلام العسكري الأوكراني "الوضع صعب لكن يمكن السيطرة عليه".

وقال إن القوات الروسية ترسل قوات خاصة ووحدات هجومية محمولة جواً للمساعدة في هجومها على المدينة بعدما أصاب "الإنهاك" أفراد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us