قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا إحدى 10 دول في العالم قادرة على تصميم وتصنيع سفنها بنفسها، مؤكداً أن ذلك أمر يدعو إلى الفخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين في مراسم تسليم قيادة القوات البحرية التركية حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي أناضول".

وأضاف أردوغان أن سفينة TCG ANADOLU محلية الصنع تتمتع بمواصفات تمكّنها عند الضرورة من تنفيذ عمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

وأوضح أردوغان أن "تي سي جي أناضول" أول سفينة حربية من نوعها في العالم، مبيناً أنه يمكن لأكبر وأضخم المروحيات والمسيَّرات أن تهبط عليها وتُقلِع منها.

وأردف: "نرى في سفينة TCG Anadolu رمزاً يعزّز مكانة تركيا في المنطقة والعالم، وبفضلها ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغيّر قواعد اللعبة في العالم".

وأشار إلى إمكانية استخدام السفينة في الكوارث الطبيعية والعمليات الإنسانية، لافتاً إلى أنها تضمّ على متنها مستشفى وغرفة عمليات متكاملة.

واستطرد: "قرّرنا رفع ميزانية صناعاتنا الدفاعية إلى 75 مليار دولار، وبلغ عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا 750، وعدد شركات الصناعات الدفاعية 2700".

وأفاد بأن جميع أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي ستُوضَع على الفرقاطات التركية طُوّرَت بموارد محلية ووطنية.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن سفينة دعم الإمدادات والعمليات القتالية "دريا" (Derya) التي ستكون ثاني أكبر سفينة للبلاد، ستدخل الخدمة خلال العام الحالي.

كما أشار إلى أن الغواصة "بيري رئيس" والفرقاطة "إسطنبول" أيضا ستدخلان الخدمة خلال 2023.