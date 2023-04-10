سياسة
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أقار: سفينة TCG Anadolu المحلية تعزّز قدرات البحرية التركية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن سفينة TCG Anadolu التي تسلمتها القوات البحرية اليوم الاثنين تتمتع بمواصفات وقدرات مؤهلة لتكون رائدة القوات البحرية، مشيراً إلى أنها ستعزز قدرات الجيش التركي.
أقار: سفينة TCG Anadolu المحلية تعزّز قدرات البحرية التركية
أقار: سفينة TCG Anadolu المحلية تعزّز قدرات البحرية التركية / صورة: AA
10 أبريل 2023

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بأن سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu) المحلية تستعدّ لدخول ترسانة الجيش، لتضيف إليه وإلى قواته البحرية مزيداً من القوة.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم تسليم قيادة القوات البحرية التركية حاملة الطائرات محلية الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح وزير الدفاع أن السفينة مجهزة بأنظمة تقنية عالية الدقة، وتتمتع بمواصفات وقدرات مؤهلة لتكون رائدة القوات البحرية.

وأكد أن وزارة الدفاع ستواصل العمل على مشاريع الصناعات الدفاعية بعزم وإصرار لزيادة القوة الفاعلة والرادعة للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن تطوير صناعة الدفاع المحلية نضال وطني له أهميته الاستراتيجية في ظلّ التطورات في المنطقة والعالم، بخاصة الحرب الروسية-الأوكرانية.

وذكر أن حاملة الطائرات التركية التي ستحمل مسيرات ومدرعات هجومية ومركبات برمائية، تُظهِر بوضوح المستوى الذي وصلت إليه القدرة الإنتاجية والصناعية لقطاع الصناعات الدفاعية التركية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وسرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وبحمولتها القصوى وسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة "TCG Anadolu" قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية، و15 مقطورة، بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقماً قوامه 1223 فرداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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