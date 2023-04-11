سياسة
3 دقيقة قراءة
كشفت خططاً ضد روسيا.. أمريكا محرجة أمام أصدقائها وتحقّق في تسريب وثائق سرية
تسعى واشنطن جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق المدرجة تحت تصنيفَي "سري" و"سري للغاية"، إذ كانت مقلقة بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأمريكية لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائيّاً حول التسريبات.
كشفت خططاً ضد روسيا.. أمريكا محرجة أمام أصدقائها وتحقّق في تسريب وثائق سرية
وثائق من التسريبات كما تداولها روّاد مواقع التواصل / صورة: تويتر
11 أبريل 2023

قال مسؤولان أمريكيان إن أجهزة الأمن القومي الأمريكية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات في تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.

وظهر أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفَي "سري" و"سري للغاية"، لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس/آذار، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعضها قدّم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديله على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.

وكان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائيّاً حول تسريب الوثائق.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين اشترطا عدم الكشف عن هويتيهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأمريكية الأكثر حساسية.

وقال البنتاغون أمس الأحد في بيان إن عملية مشتركة تجريها عدة وكالات تعمل على تقييم تأثير الوثائق المصورة على الأمن القومي الأمريكي وكذلك على أمن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، وهو إجراء متّبَع يُعرف باسم "تقييم الضرر" الناجم عن تسريب معلومات سرية.

وذكر المسؤول الأول أن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكّد أن المعلومات الحساسة ربما تُتداول على نطاق واسع جدّاً مع أفراد قد لا يحتاجون إلى الاطلاع على مستوى التفاصيل الواردة في بعض الوثائق.

وأضاف: "كان على البنتاغون الحدّ من الوصول بلا قيود إلى بعض من أكثر معلومات المخابرات حساسية حين لا يكون للحصول عليها مبرر منطقي".

ورغم أن الكشف عن الوثائق هو أخطر تسريب علني للمعلومات السرية على ما يبدو منذ سنوات، يقول مسؤولون إنه لم يصل حتى الآن إلى حجم ونطاق التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت عام 2013 والتي بلغت 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

وأوضح بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أمريكيون أنهم يشتبهون حاليّاً في أن الذي سرب الوثائق أمريكي، نظراً إلى اتساع حجم الموضوعات التي تغطّيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون وجود عناصر موالية لروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us