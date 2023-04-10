أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، أن تركيا تستعدّ لإطلاق أول قمر صناعي محلي للمراقبة عالي الدقة إلى الفضاء هذا الأسبوع. وكتب أردوغان على تويتر: "IMECE أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة يُنتَج بوسائل محلية ووطنية، سيُطلَق في المدار في 11 أبريل/نيسان".

وتابع أردوغان: "سنواصل الوجود في سباق الفضاء العالمي بفضل مواردنا البشرية المدربة والفرص التي نقدّمها والتقنيات التي طورناها".

من جهته، صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك بأن IMECE يُعَدّ علامة فارقة في السفر الفضائي في تركيا، وأضاف: "IMECE، الذي سيخدم في مجالات الدفاع وإدارة الكوارث والبيئة والعمران والزراعة والغابات، سيكون أيضاً عين الجيش التركي في الفضاء".

وبعد اجتياز اختبارات التفريغ الحراري والاهتزاز والتوافق الصوتي والكهرومغناطيسي بنجاح منذ يونيو/حزيران 2022، وُضع القمر الصناعي التركي للمراقبة عالية الدقة IMECE في مقصورة واقية يوم 9 أبريل/نيسان 2023 استعداداً لنقله على متن طائرة في مطار إيسنبوغا في العاصمة أنقرة قبل مغادرته إلى قاعدة فاندنبرغ الفضائية الواقعة في كاليفورنيا في الولايات الولايات المتحدة، حيث توجد قاعدة الإطلاق.

ماذا يعني IMECE؟

IMECE هو قمر صناعي للاستشعار من بُعد صمّمه وأنتجه بجميع مراحله بموارد محلية تصل إلى 60% معهد أبحاث تقنيات الفضاء التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (TÜBITAK). وبدأ مشروع القمر الصناعي IMECE المدعوم في إطار برنامج TÜBİTAK 1007، عام 2017.

وسيتم استخدام القمر الصناعي التركي للمراقبة عالية الدقة للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. فيما قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا إنه مع إطلاق IMECE، ستمتلك تركيا لأول مرة قمراً صناعياً مزوداً بكاميرا كهروضوئية بدقة تصل إلى تحت المتر، ما يعني القدرة على عرض الصور بدقة أقل من متر واحد.

وقالت الوزارة في بيانها: "سيعمل IMECE، الذي سيلبّي الحاجة إلى صور عالية الدقة من الأقمار الصناعية لبلدنا، في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومتراً".

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق القمر الصناعي هذا يأتي جزءاً من خارطة الطريق الفضائية الطموحة التي وضعتها تركيا لمدة 10 سنوات، والتي كُشف عنها في فبراير/شباط 2021، والتي تتضمّن أيضاً بعثات إلى القمر وتطوير أنظمة أقمار صناعية قابلة للتطبيق دولياً.

محلي ووطني

يُعتبر IMECE أول قمر صناعي محلي ووطني للمراقبة في تركيا بدقة عالية، وبفضله ستحصل تركيا على الصور التي تريدها من جميع أنحاء العالم. صمّم المهندسون الأتراك وصنعوا عديداً من معدات IMECE، من الكاميرا الكهروضوئية إلى الهوائي القابل للتوجيه، ومن محرّك الدفع الكهربائي إلى مستشعره للشمس.

وعند وصول القمر الصناعي IMECE المخصص لرصد سطح الأرض إلى مداره في الفضاء، ستصبح مجموعة الأقمار الصناعية التركية بذلك 9 أقمار صناعية، بما في ذلك 5 أقمار اتصالات: "توركسات 3A" و"توركسات 4A" و"توركسات 4B" و"توركسات 5A" وتوركسات 5B، بجانب ثلاثة أقمار للرصد والاستطلاع: "غوكتورك 1" و"غوكتورك 2" و"راسات".

وبالإضافة إلى IMECE المتوقع أن يكون جاهزاً للعمل بعد 48 ساعة من وصوله إلى المدار، من المقرَّر إرسال القمر الصناعي "توركسات 6A" المطور محلّيّاً إلى الفضاء في الأشهر المقبلة، بما سيضع تركيا بين الدول العشر القادرة على إنتاج أقمار صناعية محلية.

وعلى طول الطريق الممتد إلى قرابة 28 عاماً في تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية، لم تكتفِ تركيا بامتلاك الأقمار الصناعية وتشغيلها، بل شاركت بفاعلية في تصنيعها وتجهيزها، وحثّ علمائها وخبرائها ومساعدتهم على اكتساب أحدث خبرات تقنية الأقمار الصناعية استعداداً لليوم الذي ستكون فيه أنقرة جاهزة لتصنيع أقمارها وإطلاقها وتشغيلها بإمكانيات محلية خالصة.

أهمّ ميزات القمر الصناعي

وُظّفَت الخبرات المحلية المكتسبة من تطور الأقمار الصناعية "غوكتورك 2" و"راسات" من أجل تصميم وإنتاج القمر الصناعي الجديد IMECE. فيما طُوّرَت كاميرا الأقمار الصناعية الكهروضوئية بدقة أقل من متر، وقد أنتجتها لأول مرة في تركيا TUBITAK UZAY وأُدمِجَت في IMECE.

وبفضل هذه الكاميرا المهمة تكنولوجيّاً، ستُلبَّى حاجة تركيا إلى صور عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية بالموارد المحلية.

وفي ما يلي أهمّ ميزات القمر الصناعي IMECE:

المدار: 680 كم متزامن مع الشمس

عمر الخدمة: 5 سنوات

الوزن: 800 كجم

الدقة: PAN 0.99m - MSI 3.96m