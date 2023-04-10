سياسة
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وزير الخارجية التركي: الاجتماع الرباعي حول سوريا قد يُعقد بموسكو مطلع مايو
أكّد وزير الخارجية التركي أن الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، قد يُعقد مطلع مايو/أيار المقبل.
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الرباعي حول سوريا قد يُعقد بموسكو مطلع مايو
جاوش أوغلو: الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، قد يُعقد مطلع مايو/أيار المقبل / صورة: AA
10 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، قد يُعقد مطلع مايو/أيار المقبل في موسكو.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة A Haber التليفزيونية المحلية الاثنين.

ولفت جاوش أوغلو إلى انعقاد اجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في موسكو الأسبوع الماضي.

وردّاً على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية، لفت جاوش أوغلو إلى أن المسار يمضي "مرحلة تلو أخرى وفق خارطة طريق محددة".

ولفت إلى أنه سبق أن عُقدَت لقاءات على مستوى وزراء الدفاع ومسؤولي الاستخبارات.

وأشار إلى أن من المخطط عقد لقاء رباعي لوزراء الخارجية، وبُحث الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأنقرة مؤخراً.

وأردف: "نعتقد أن ذلك سيحدث في فترة مثل مطلع مايو/أيار حسب المعلومات الأولية التي تلقيناها من الروس"، لافتاً إلى أن روسيا ستستضيف اللقاء في العاصمة موسكو.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعادة إحياء المسار السياسي "الذي لم يسفر عن أي نتيجة حتى اليوم"، وأكد أن "من المهمّ للجميع إيجاد حلّ وسلام دائمَين في سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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