سياسة
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صور | "بيرقدار تي بي 3" تلتحق بسفينة  TCG ANADOLU التركية بحلول 2024
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، أن الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" ستبدأ الخدمة على سفينة TCG Anadolu بحلول عام 2024، مشيراً إلى أن السفينة مع الطائرات المسيرة التي ستُحمل عليها "ستُكسِب البلاد قوة متميزة".
صور | "بيرقدار تي بي 3" تلتحق بسفينة  TCG ANADOLU التركية بحلول 2024
"بيرقدار تي بي 3" تنضمّ إلى حاملة المسيّرات التركية بحلول 2024 / صورة: AA
10 أبريل 2023

قال رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، إن الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" ستبدأ الخدمة على سفينة TCG Anadolu (تي سي جي أناضول) بحلول عام 2024.

جاء ذلك في تصريحات له الاثنين، خلال جولة أجراها على متن حاملة الطائرات المسيرة محلية الصنع TCG Anadolu، في أثناء مراسم تسليمها لقيادة القوات البحرية التركية.

وأشار بيرقدار إلى مواصلة شركته إجراء اختبارات التحليق للمقاتلة المسيرة "قيزيل إلما"، لافتاً إلى أنها ستبدأ أداء مهامِّها انطلاقاً من سفينة TCG Anadolu بحلول عام 2025.

وأفاد بأن شركته ستعرّف لاحقاً بصاروخ "كمانكش" الجوال الخفيف الذي تطوّره، مشيراً إلى أن الصاروخ المذكور يمكن إطلاقه من مسيرات "بيرقدار تي بي 3".

وأوضح أن سفينة TCG Anadolu مع الطائرات المسيرة التي ستُحمَل عليها "ستُكسِب البلاد قوة متميزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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