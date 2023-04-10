قال رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، إن الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" ستبدأ الخدمة على سفينة TCG Anadolu (تي سي جي أناضول) بحلول عام 2024.

جاء ذلك في تصريحات له الاثنين، خلال جولة أجراها على متن حاملة الطائرات المسيرة محلية الصنع TCG Anadolu، في أثناء مراسم تسليمها لقيادة القوات البحرية التركية.

وأشار بيرقدار إلى مواصلة شركته إجراء اختبارات التحليق للمقاتلة المسيرة "قيزيل إلما"، لافتاً إلى أنها ستبدأ أداء مهامِّها انطلاقاً من سفينة TCG Anadolu بحلول عام 2025.

وأفاد بأن شركته ستعرّف لاحقاً بصاروخ "كمانكش" الجوال الخفيف الذي تطوّره، مشيراً إلى أن الصاروخ المذكور يمكن إطلاقه من مسيرات "بيرقدار تي بي 3".

وأوضح أن سفينة TCG Anadolu مع الطائرات المسيرة التي ستُحمَل عليها "ستُكسِب البلاد قوة متميزة".