أعلنت بكين الاثنين أنّها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها الصين واحداً من أقاليمها.

وأوضحت قيادة الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّه "من الثامن من أبريل/نيسان إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاحٍ مهامَّ مختلفة في إطار دوريات الاستعداد للحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".

وأضافت القيادة أنّها "اختبرت بالكامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعدّدة في ظروف قتال فعلية".

وفيما أثارت التدريبات تنديداً من الولايات المتحدة التي دعت إلى "ضبط النفس" مع نشرها في الوقت نفسه مدمّرة في المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها، حصلت التدريبات التي شارك فيها نحو عشر سفن حربية وسبعين طائرة، على دعم سياسي ضمني من روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف للصحافيين الاثنين، إنّ "للصين حقّاً سيادياً في التحرّك ردّاً على التصرفات الاستفزازية (الأميركية) ولا سيّما عبر إجراء مناورات".

وفور انتهاء المناورات، اتّهمت وزارة الخارجية التايوانية الصين بتقويض "السلام والاستقرار" في المنطقة.

وأعلنت تايبيه أنّها رصدت 12 سفينة و91 طائرة صينية في محيط الجزيرة الاثنين الساعة 18:00 (10,00ت.غ)، وأكّدت وزارة الدفاع أ نّ "الجيش لن يتهاون أبداً في جهوده الرامية إلى تعزيز جهوزيته للمعركة".

والمناورات الصينية التي بدأت السبت جاءت احتجاجاً على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.