سياسة
2 دقيقة قراءة
بكين تنهي تدريبات تحاكي تطويق تايوان.. ورسالة دعم من موسكو
أعلنت الصين أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي هدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة، فيما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إنّ "الصين تملك حقّاً سياديّاً في التحرّك ردّاً على التصرفات الاستفزازية (الأميركية)".
بكين تنهي تدريبات تحاكي تطويق تايوان.. ورسالة دعم من موسكو
الصين تعلن إتمام التدريبات على تطويق تايوان “بنجاح” / صورة: AFP
10 أبريل 2023

أعلنت بكين الاثنين أنّها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها الصين واحداً من أقاليمها.

وأوضحت قيادة الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّه "من الثامن من أبريل/نيسان إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاحٍ مهامَّ مختلفة في إطار دوريات الاستعداد للحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".

وأضافت القيادة أنّها "اختبرت بالكامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعدّدة في ظروف قتال فعلية".

وفيما أثارت التدريبات تنديداً من الولايات المتحدة التي دعت إلى "ضبط النفس" مع نشرها في الوقت نفسه مدمّرة في المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها، حصلت التدريبات التي شارك فيها نحو عشر سفن حربية وسبعين طائرة، على دعم سياسي ضمني من روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف للصحافيين الاثنين، إنّ "للصين حقّاً سيادياً في التحرّك ردّاً على التصرفات الاستفزازية (الأميركية) ولا سيّما عبر إجراء مناورات".

وفور انتهاء المناورات، اتّهمت وزارة الخارجية التايوانية الصين بتقويض "السلام والاستقرار" في المنطقة.

وأعلنت تايبيه أنّها رصدت 12 سفينة و91 طائرة صينية في محيط الجزيرة الاثنين الساعة 18:00 (10,00ت.غ)، وأكّدت وزارة الدفاع أ نّ "الجيش لن يتهاون أبداً في جهوده الرامية إلى تعزيز جهوزيته للمعركة".

والمناورات الصينية التي بدأت السبت جاءت احتجاجاً على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us