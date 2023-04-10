سياسة
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رئيس برلمان تركيا: على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل مسؤولية "جرائم الحرب"
شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على ضرورة دفع المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن "جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي" التي ارتكبتها، بخاصة الأخيرة التي طالت الفلسطينيين في المسجد الأقصى.
رئيس برلمان تركيا: على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل مسؤولية "جرائم الحرب"
رئيس البرلمان التركي: يجب تحميل إسرائيل مسؤولية "جرائم الحرب" / صورة: AA
10 أبريل 2023

أكّد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ضرورة دفع المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن "جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي" التي ارتكبتها.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وأوضح شنطوب أن "السياسة الإسرائيلية جعلت الفلسطينيين والمسجد الأقصى وقطاع غزة والضفة الغربية أداة للسياسة الداخلية".

وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت الحرم الشريف في أثناء أداء الفلسطينيين عباداتهم، "مما تسبب في صور غير مقبولة لا يمكن للضمير تحملها".

وأضاف: "أي محاولة للإضرار بالأماكن المقدسة هي هجوم واضح على جميع المسلمين، وبصفتنا العالم الإسلامي يجب أن نظهر هذا بوضوح ونجعل إسرائيل تفهم ذلك".

وأكد إدانته الشديدة لتلك "الاعتداءات اللا إنسانية وغير القانونية والمضايقات والأعمال البغيضة" التي ترتكبها إسرائيل.

وحذّر شنطوب من أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية "المكونة من أحزاب يمينية متطرفة وعنصرية" بدأت تصل إلى مستوى "يهدّد السلام" في المنطقة.

وشدّد على أن الطريق إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم في الشرق الأوسط "يكون عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أولًا".

وطالب شنطوب المجتمع الدولي بتحمُّل المسؤولية، مبيناً أن الأخير تجاهل "انتهاك" إسرائيل للقانون الدولي واتخاذها خطوات أحادية الجانب.

وأكّد أن تركيا "ستواصل الإعراب بصوت عالٍ عن اعتراضها على كل خطوة خاطئة أحادية الجانب تتخذها إسرائيل".

وتزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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