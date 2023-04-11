قالت الولايات المتحدة الاثنين إن احتجاز روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش "احتجاز ظالم دون سند قانوني"، وإن تهم التجسس الموجهة إليه "باطلة".

وعندما تصنف الحكومة الأمريكية رسمياً أن "مواطناً محتجز ظلماً"، فهي بذلك تنقل الإشراف على حالته إلى قسم متخصص في وزارة الخارجية، يسمى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، يرتكز عمله على التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في بيان "الصحافة ليست جريمة.. نندد بقمع الكرملين المستمر للأصوات المستقلة في روسيا وبحربه المستمرة على الحقيقة".

وأكّد باتيل أن الحكومة الأمريكية ستوفر كل الدعم بالشكل المناسب لغيرشكوفيتش وعائلته.

ودعا باتيل للإفراج أيضاً عن بول ويلان الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 16 عاماً في روسيا والذي صنفته واشنطن هو الآخر على أنه "محتجز دون سند قانوني".

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس/آذار، إنه ألقى القبض على غيرشكوفيتش (31 عاماً) بمدينة يكاترينبرج بتهمة "التجسس لصالح الحكومة الأمريكية"، وفق جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB".

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على تصنيف أمريكا لوضع احتجاز جيرشكوفيتش.

ونفت صحيفة وول ستريت جورنال تهمة التجسس عن جيرشكوفيتش. ووصف البيت الأبيض تهمة التجسس، التي تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بأنها "سخيفة".

والأسبوع الماضي دعا بلينكن روسيا إلى الإفراج عن غيرشكوفيتش، وأكد أنه لا أولوية أهم بالنسبة إلى واشنطن "من تأمين سلامة المواطنين الأمريكيين في العالم، بمن فيهم أولئك المحتجزون ظلماً".

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن غيرشكوفيتش وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الثاني من أبريل/نيسان، عن قلق واشنطن بسبب "الاحتجاز غير المقبول" للمراسل.

كان باتيل قال للصحفيين في وقت سابق إن موسكو أخطرت واشنطن رسمياً باحتجاز جيرشكوفيتش في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تسمح بعد لمسؤولي القنصلية الأمريكية بالتواصل مع المراسل.

وقال ألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، وإيما تاكر رئيسة تحرير الصحيفة، إن تصنيف احتجاز المراسل على أنه "دون سند قانوني... سيتيح مزيداً من الموارد ويجذب مزيداً من الاهتمام على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية لتأمين الإفراج عنه".

وأضافا في بيان بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية لقرارها "نبذل قصارى جهدنا لدعم إيفان وأسرته وسنواصل العمل مع وزارة الخارجية والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة بالولايات المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراحه".