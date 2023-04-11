سياسة
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غداة انتهاء مناورات بكين.. تايوان ترصد 9 سفن حربية و26 طائرة صينية بمحيطها
رصدت وزارة الدفاع التايوانية تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة. وكانت الصين أطلقت مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة وضرب طوق حول الجزيرة.
غداة انتهاء مناورات بكين.. تايوان ترصد 9 سفن حربية و26 طائرة صينية بمحيطها
أطلقت الصين السبت مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام / صورة: Reuters
11 أبريل 2023

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت "طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب" مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت.غ).

وأطلقت الصين السبت مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة.

وأتت هذه المناورات رداً على لقاء جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي في كاليفورنيا.

وقال الجيش الصيني الاثنين إنه "أنجز بنجاح" المهام المحددة في إطار هذه المناورات التي سميت بـ"السيف المشترك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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