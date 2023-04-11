سياسة
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بعد تراجع مخاوف المستثمرين.. بتكوين تتخطى 30 ألف دولار لأول مرة منذ 10 أشهر
تجاوز سعر العملة المشفرة "بتكوين" حاجز 30 ألف دولار في التعاملات الصباحية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة شهور. ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية، وتفاؤل المستثمرين بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
بعد تراجع مخاوف المستثمرين.. بتكوين تتخطى 30 ألف دولار لأول مرة منذ 10 أشهر
تتوقع أسواق العملات المشفرة أن يتوافر كثير من السيولة التي ستُضخ في سوق العملات المشفرة نتيجة لتخفيف السياسة النقدية / صورة: Reuters
11 أبريل 2023

تجاوز سعر العملة المشفرة الأبرز "بتكوين" حاجز 30 ألف دولار في التعاملات الصباحية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة شهور، وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية التي وقعت الشهر الماضي.

وحسب منصة "كوين بيس" للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 30.4 ألف دولار للوحدة، بحلول الساعة (06:00 ت.غ)، صعوداً من 28.9 ألف دولار في تعاملات الاثنين.

وسعر العملة المسجل في التعاملات الصباحية اليوم، هو الأعلى منذ تعاملات 10 يونيو/حزيران الماضي، حسب البيانات التاريخية المنشورة على "كوين بيس".

ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية، في وقت أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وحسب تصريحات خبراء في وول ستريت، بات من الواضح أن السوق تتجه إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) من قبل الفيدرالي على مدى عام 2023.

وتتوقع أسواق العملات المشفرة أن يكون كثير من السيولة التي ستُضخ في سوق العملات المشفرة نتيجة لتخفيف السياسة النقدية، مع تحوّل بتكوين إلى الأصل الأفضل أداء لعام 2023.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات الصباحية اليوم، 1.3% إلى 1.202 تريليون دولار، صعوداً من 1.186 تريليون دولار، الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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