سياسة
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الحكومة اليمنية: جاهزون لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين
أبدت الحكومة اليمنية جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الحكومة اليمنية: جاهزون لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين
حكومة اليمن: جاهزون لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين / صورة: AP
11 أبريل 2023

أعلنت الحكومة اليمنية صباح الثلاثاء جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع جماعة الحوثيين.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى يحيى كزمان عقب تأجيل تنفيذ صفقة تبادل مع الحوثيين إلى 14 أبريل/نيسان الجاري بعدما كانت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من "الصليب الأحمر".

وفي تغريدته قال كزمان: "فيما يتعلق بالصفقة الخاصة بالأسرى والمحتجزين والمختطفين الموقعة في جنيف مع الطرف الآخر (الحوثيين)، نعلن في فريق الحكومة اليمنية أننا أصبحنا جاهزين لتنفيذها بالوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

والسبت أعلنت الحكومية اليمنية أن "الصليب الأحمر" طلب وقتاً إضافياً مدته 3 أيام لاستكمال الإجراءات لبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وحتى الساعة 08:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق جديد من جماعة الحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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