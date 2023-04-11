سياسة
1 دقيقة قراءة
خلال 3 أشهر.. صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تبلغ 3 مليارات دولار
قدرت قيمة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنحو 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، من إجمالي 61 ملياراً و588 مليون دولار.
خلال 3 أشهر.. صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تبلغ 3 مليارات دولار
في 3 أشهر فقط.. صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تصل إلى 3 مليارات دولار / صورة: AA
11 أبريل 2023

بلغت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة مليارين و965 مليوناً و84 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 61 ملياراً و588 مليون دولار.

وأوضحت المعطيات أن حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 5.46%.

وأشارت إلى أن المواد الكيماوية تصدرت قائمة المنتجات المصدّرة من تركيا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية، حقّقت عائدات بقيمة 2.25 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي، أي نحو 13.6% من إجمالي الصادرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us