بلغت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة مليارين و965 مليوناً و84 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 61 ملياراً و588 مليون دولار.

وأوضحت المعطيات أن حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 5.46%.

وأشارت إلى أن المواد الكيماوية تصدرت قائمة المنتجات المصدّرة من تركيا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية، حقّقت عائدات بقيمة 2.25 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي، أي نحو 13.6% من إجمالي الصادرات.